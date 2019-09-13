Вильнюс, , 10:54 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 13 сентября, посетит в Вильнюсе штаб-квартиру Департамента госбезопасности, где представит своё видение приоритетов работы спецслужбы и выслушает доклады о методах работы ДГБ и общей ситуации с угрозами нацбезопасности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава ДГБ Дарюс Яунишкис в 2018 году в Литве был назван самым влиятельным госслужащим в стране, в 2019 году он был признан третьим по влиятельности чиновником. ДГБ играет одну из ключевых ролей во внутриполитической жизни Литвы. Многие чиновники, политики, руководители госкомпаний в последние годы не раз лишались своих должностей после обнародования конфиденциальной информации о них, собранной сотрудниками ДГБ.

Как уточняет литовское агентство BNS, это будет первая встреча Науседы с руководством главной спецслужбы страны.