Киев, , 10:53 — REGNUM В ближайшие недели наянётся разведение сил в районе населённых пунктов Петровское и Золотое, заявил президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября в Киеве на открытии саммита «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

«Следующий этап у нас — разведение в Петровском и Золотом. Думаю, мы придём к этому в ближайшие недели», — рассказал он.

Напомним, ранее состоялось разведение сил в районе населённого пункта Станица Луганская, который находится возле территории, подконтрольной силам Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов предложил подготовить порядок и график разведения сил на участках в районе населённых пунктов Петровское и Золотое.

Читайте также: Грызлов: подгруппа предложит разведение сил в Петровском и Золотом