Джакарта, , 10:52 — REGNUM Делегация учреждения развития образования индонезийской провинции Западная Нуса-Тенгара вместе с женой губернатора провинции Никен Саптарини Видьявати Зулькифлиманшах встретилась с послом России в Индонезии Людмилой Воробьевой, чтобы обсудить возможности сотрудничества, сообщает информагентство Antara.

На встрече в посольстве России в Джакарте стороны обсудили различные возможные направления сотрудничества между индонезийской провинцией и Россией, начиная с развития связей в области образования, культуры и заканчивая возможностью сотрудничества по линии города-побратимы.

«В сентябре мы направили 237 студентов в ряд стран, таких как Польша, Китай и Малайзия. Поэтому я думаю, что наша встреча может стать прекрасной возможностью для изучения потенциала обучения в России», — заявила супруга губернатора провинции Западная Нуса-Тенгара.

По словам Никен Саптарини Видьявати Зулькифлиманшах, высокое количество и качество университетов в России, является причиной, по которой провинция заинтересована в отправке студентов на обучение в Россию.

В свою очередь, посол Российской Федерации в Индонезии приветствовала стремление провинции к сотрудничеству с Россией.

«Я удивлена и польщена тем, что Россия так хорошо известна в провинции Западная Нуса-Тенгара, особенно в сфере образования», — заявила Людмила Воробьева, добавив, что сотрудничество может не ограничиваться отправкой индонезийских студентов на учебу в Россию.

По ее словам, развитие отношений между индонезийской провинцией и Россией может быть связано с обменом преподавателей и студентов, а также с сотрудничеством между институтами.

Напомним, в настоящее время 89 студентов из провинции Западная Нуса-Тенгара получают степень бакалавра в Польше и Китае. По состоянию на сентябрь 2019 года 148 молодых людей из индонезийской провинции обучаются в 18 студенческих городках Малайзии.