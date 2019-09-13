Цхинвал, , 10:43 — REGNUM 12 сентября на заседании комитета парламента по внешней политике и межпарламентским связям обсуждался вопрос об установлении дипломатических рангов в Южной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Как отметил советник правового управления министерства иностранных дел Южной Осетии Цицерон Хаханов, согласно Конституции республики, парламент Южной Осетии устанавливает дипломатические ранги, порядок их присвоения и сохранения регулирует президент. Между тем в действующем нормативно-правовом акте парламента утверждено положение «О порядке присвоения и сохранения дипломатических рангов».

В связи с этим в заседании президиума парламента установят новый перечень дипломатических рангов, порядок присвоения и сохранения дипломатических рангов будет утвержден указом президента.

В новом перечне дипломатических рангов Южной Осетии некоторые позиции будут разбиты на классы.