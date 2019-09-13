Киев, , 10:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский осторожно относится к возможному введению в Донбасс миротворцев, так как боится сценария Приднестровья. Об этом он заявил в ходе ежегодного форума YES в Киеве.

Украинский лидер отметил, что прежнее руководство страны обсуждало вопросы и структуру ввода миротворческой миссии. Однако он не хочет повторения в Донбассе «абхазского сценария» или «Приднестровья».

Он добавил, что поэтому не поднимает вопрос о миротворцах, в том числе в минском процессе, и был бы доволен, если бы миссия действовала на украинско-российской границе.

Как сообщало ИА REGNUM, позиция России заключается в том, чтобы миротворческая миссия ООН работала в пределах линии разграничения между Донбассом и Украиной.

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