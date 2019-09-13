Бейрут, , 11:37 — REGNUM Помощник Госсекретаря США по вопросам Ближнего Востока Дэвид Шенкер потребовал от правительства Ливана снизить уровень влияния шиитской организации Хезболла в стране. Об этом сообщает саудовское новостное издание Ashark Al-Awsat.

В ходе встречи с представителями ливанского правительства Шенкер заявил, что отказываясь противостоять Хезболле, Ливан ставит себя в опасное положение, учитывая, что эта организация поддерживает политику и действия Ирана в регионе.

Шенкер также указал на то, что Хезболла нарушает резолюцию Совбеза ООН №1701, и подтвердил, что США не собираются снимать или ослаблять санкции против шиитской организации, которая признана в США террористической. По мнению американского правительства, Хезболла управляется из Ирана для распространения его влияния в регионе.