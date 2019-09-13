Киев, , 10:41 — REGNUM На Украине готовятся списки людей для проведения следующего этапа обмена между Россией и Украиной, заявил президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября в Киеве во время открытия форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

«Сейчас мы готовим другие списки и ждем нового этапа обмена», — рассказал он.

Зеленский подчеркнул, что вопрос обмена удерживаемыми лицами будет обсуждаться и на переговорах в Минске, и на предстоящей встрече лидеров стран «нормандской четвёрки».

Ожидается, что во время саммита «нормандской четвёрки» Зеленский встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте также: Зеленский сказал, когда увидится с Путиным