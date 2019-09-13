Киев, 13 сентября 2019, 10:41 — REGNUM На Украине готовятся списки людей для проведения следующего этапа обмена между Россией и Украиной, заявил президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября в Киеве во время открытия форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES).
Зеленский подчеркнул, что вопрос обмена удерживаемыми лицами будет обсуждаться и на переговорах в Минске, и на предстоящей встрече лидеров стран «нормандской четвёрки».
Ожидается, что во время саммита «нормандской четвёрки» Зеленский встретится с президентом России Владимиром Путиным.
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