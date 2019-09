13 сентября 2019 | Время чтения 14 мин

Анатолий Кошкин, , 10:38 — REGNUM В подзаголовок одной из моих книг о российско-японских отношениях вынесены слова «Тень Цусимы длиной в век». И действительно, для многих людей нашей страны события более чем столетней давности в Цусимском проливе близ одноименного острова в ходе Русско-японской войны во многом заложили восприятие Японии как враждебной силы, одержавшей в морском сражении победу над великой военной державой — Российской империей.

С тех пор в сознании русского, а затем советского народа слово «Цусима» превратилось из имени собственного в нарицательное и стало означать поражение, причем поражение позорное. Позорное оттого, что сравнительно небольшая страна — Япония разгромила целую русскую Вторую Тихоокеанскую эскадру российского флота. Флота, который со времен своего создания Петром Великим гордился своими победами под командованием выдающихся российских флотоводцев — Федора Ушакова и Павла Нахимова, по степени своего военно-морского искусства вставших вровень с прославленным британским адмиралом Горацио Нельсоном.

В ночь с 8 на 9 февраля (с 26 на 27 января) 1904 года без объявления войны японский военно-морской флот совершил внезапное нападение на русскую эскадру у Порт-Артура. Война возникла в результате двух экспансионистских устремлений — со стороны царской России и императорской Японии — за господство над Кореей и Северо-Восточным Китаем, именовавшимся тогда Маньчжурией. После неудачных для русской армии сухопутных операций против японских войск на континенте апофеозом войны явилось Цусимское морское сражение, окончательно определившее победу Японии. Конечно, это была не победа над Российской империей как государством, а успешно проведенные японскими сухопутными и военно-морскими силами операции, по сути, в колониальной войне на территории третьих стран, вынудившие Россию оставить Корею и Маньчжурию, признав их зонами влияния, а затем колониями Японии.

Причины поражения русских в Цусимском сражении хорошо изучены. Считается, что они сводились к слишком длительному и утомительному переходу эскадры из европейской России к району военных действий на Дальнем Востоке, нечеткой постановке задач, некачественным артиллерийским снарядам русских, низкой скорости российских кораблей по сравнению с японскими, безынициативности командования во главе с адмиралом Зиновием Рожественским, недостаточной маскировке, успешной разведке японцев и др.

Но эти объяснения важны для специалистов. Для широких народных масс главное было то, что Япония коварно под покровом ночи напала на российский флот, развязав тем самым Русско-японскую войну. Войну, которую, на наш взгляд, правильнее называть Японско-русской, ибо, хотя в ней была повинна политика обеих сторон, тем не менее инициатором ее начала была все же Япония. Так эта война — Японско-российская, кстати, называется и в Японии.

Признавая вероломный характер нападения, современные проправительственные японские историки в то же время пытаются изыскивать оправдания тогдашних действий своей страны. Они пишут: «Главная причина Японо-русской войны заключается в том, что, осуществив мощное увеличение сухопутной армии, Россия стала серьезно наращивать свои силы в Маньчжурии и с каждым днем усиливала свое давление на Корейском полуострове… Для Японии Японско-русская война являлась в буквальном смысле слова битвой, в которой решался вопрос о том, сохранится ли она как государство или прекратит свое существование.

То обстоятельство, что она напала без объявления войны, — это правда. Однако прежде, чем переступить грань войны, Япония, объявив о разрыве межгосударственных отношений, молчаливо выразила свою волю в отношении войны…

Япония заразилась хищнической манерой поведения других держав Европы и Америки. Пожалуй, можно считать, что типичным примером этого является японо-китайская война (1894−1895)… Одержав победу, Япония отторгла от цинского Китая остров Тайвань и Ляодунский полуостров… Объединившись с Германией и Францией, Россия оказала давление на Японию, и она возвратила Китаю Ляодунский полуостров… Прибегнув к силе, Россия арендовала у Китая Ляодунский полуостров… В результате растущих аппетитов России в отношении Кореи противостояние между Японией и Россией приобрело решительный характер… Стремясь устранить влияние России на Корейском полуострове, Япония выдвигала различные компромиссные предложения, но Россия их проигнорировала и даже, наоборот, продолжала наращивать свои войска на Дальнем Востоке. В январе 1904 года в России был отдан приказ о мобилизации войск на Дальнем Востоке и в Сибири. И тогда Япония прервала дипломатические отношения с Россией и, нанеся удар по порту Порт-Артур, разожгла пожар Японско-русской войны».

Стремление японских авторов возложить основную вину за начало войны на Россию и по возможности оправдать свою страну понятно. При этом очевидно намерение представить Японию не активным участником империалистической борьбы, а чуть ли не невинной жертвой российской политики, якобы вынужденно напавшей на своего могущественного северного соседа от отчаяния, защищая свое «право на существование». В действительности же Россия никогда не угрожала собственно Японии, не помышляла завоевывать японскую метрополию и рассматривала это государство лишь как одного из геополитических соперников на азиатском континенте. Японские правящие круги были озабочены не выживанием и защитой независимости своей нации, а утверждением путем победоносных войн своей страны в качестве государства, способного вытеснить европейцев и американцев из Восточной Азии и создать здесь «великую империю Ямато».

Так или иначе, но психологическая травма не только у российских политиков и военных, но и у народных масс была велика, ибо Российская империя ранее ничего подобного не испытывала. Поражение было сокрушительным — Вторая Тихоокеанская эскадра потеряла восемь эскадренных броненосцев, восемь крейсеров, шесть эскадренных миноносцев и другие корабли. Из 17 кораблей 1-го ранга 11 погибли, два были интернированы, четыре пленены. Потери японского Соединенного флота были невелики — три потопленных миноносца и несколько поврежденных кораблей.

В неравной борьбе с превосходящими силами противника погибло 5045 русских моряков, более 800 было ранено и контужено, 6106 человек попали в плен. У японцев было 699 убитых и раненых. Внимательно анализировавший ход Японско-русской войны Владимир Ленин так определил результаты Цусимского сражения: «Этого ожидали все, но никто не думал, чтобы поражение русского флота оказалось таким беспощадным разгромом… Русский военный флот окончательно уничтожен. Война проиграна бесповоротно…»

Однако это было не столько поражение российских армии и флота, сколько поражение прогнившего царского строя, его генералов и адмиралов, легкомысленно недооценивших модернизацию японского флота, военное мастерство и умение еще недавно слабого, чуть ли не туземного государства на краю света — Японии. Несмотря на то, что одетых в солдатские шинели и матросские бушлаты русских крестьян и рабочих бросили сражаться за непонятные интересы в далекой неведомой стране, они демонстрировали образцы мужества и героизма. Не только в России, но и за рубежом, тем более в Японии, до сих пор помнят и уважают подвиг команд и командиров русского крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», которые, не желая сдаваться врагу, исчерпав возможности сопротивления, затопили свои корабли.

В России и поныне известна и пользуется популярностью, особенно в Военно-морском флоте России, песня о доблестных русских моряках этих кораблей, первый куплет которой звучит:

«Наверх вы, товарищи, все по местам,Последний парад наступает.Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,Пощады никто не желает».

Победа в Цусимском сражении побудила японское правительство завершить войну на пике успеха. Этот успех обусловил, прямо скажем, наглые непомерные требования, выдвинутые Токио на мирных переговорах в американском курортном городке Портсмут. Там, кроме всего прочего, японская делегация потребовала от великой державы, России, ради мира с Японией пожертвовать частью собственной территории — островом Сахалин. Не менее унизительно было требование выплаты в японскую казну денежной контрибуции, что, кроме всего прочего, должно было символизировать поражение в войне.

Требование Токио уступить Сахалин не могло быть мотивировано какими-либо разумными основаниями и воспринималось русским правительством как агрессивное покушение на целостность Российской империи. Японские представители же не скрывали, что хотели бы получить Сахалин как военный трофей, результат своей, как они считали, победы над Россией. В ответ на напоминание главы российской делегации на мирных переговорах, председателя Комитета министров России Сергея Витте о том, что Япония отказалась от прав на Сахалин, получив за это по договору 1875 г. все Курилы, глава японской делегации министр иностранных дел Комура Дзютаро высокомерно ответил: «Война перечеркивает все договоры. Вы потерпели поражение, и давайте исходить из сложившейся обстановки».

Царское правительство сопротивлялось недолго. Не без давления США царь Николай II согласился на «компромисс» — передачу Японии не всего, а половины Сахалина. При этом важно, что с момента заключения Портсмутского мирного договора фактически прекращалось действие так называемого обменного договора 1875 г., ибо отторжение половины Сахалина привело к утрате смысла и содержания этого соглашения, предусматривавшего в обмен на отказ от претензий на Сахалин добровольную передачу Японии всех Курильских островов. Это имело далеко идущие последствия. Столь далеко, что влияет и на современные российско-японские отношения, в частности, по вопросу о «возвращении» Японии законно принадлежащих России островов южной части Курильской гряды, на чем упорно настаивает официальный Токио.

Сдача российской территории противнику в войне возмутила российское общественное мнение, еще больше углубило неприязнь и враждебность к унизившему Россию японскому государству. Вынужденный по указанию царя принять японские, по сути, ультимативные условия, Витте получил от народа презрительное прозвище — «граф полусахалинский».

Тень поражения в войне, особенно бесславная гибель в Цусимском сражении Второй Тихоокеанской эскадры и вынужденная уступка русской территории, надолго определила в российском народе недоверие и подозрительность к японцам как к алчным, неискренним, двуличным, коварным людям «с двойным дном». Тем более что своим последующим поведением японцы лишь подтверждали такое представление. Тут и воспоминания о неспровоцированном нападении в 1918 году на ослабленную революцией и Гражданской войной молодую Советскую Республику, и длительная жестокая оккупация Дальнего Востока и Сибири, и вероломная внезапная атака японской авианосной авиации на военно-морскую базу США в Перл-Харборе. Все эти действия свидетельствовали о том, что в коварстве и иезуитском принципе «цель оправдывает средства» японцы не видят ничего зазорного, считая их лишь элементами военной хитрости.

Не верило до конца советское руководство и лично Иосиф Сталин японским политикам и когда, стремясь избежать войны на два фронта, подписывали с правительством Японии в апреле 1941 года Пакт о нейтралитете. В одном из посланий Сталина президенту США Франклину Рузвельту летом 1942 года он разъяснял: «Наши отношения с Японией формально регулируются Пактом о нейтралитете. Японцы несколько раз заверяли нас, что они не намерены нарушать этого пакта. Но в нашей стране невозможно найти хотя бы одного человека, который поверил бы этим заверениям. Японцы могут нарушить этот пакт и напасть на СССР в любой момент. Между Японией и СССР существуют в настоящее время отношения, которые можно было бы назвать вооруженным миром». При этом Сталин хорошо помнил о коварстве японцев, проявленном в 1904 году.

В Японии нередко вступление Советского Союза в войну против Японии на стороне США и Великобритании в августе 1945 года называют «реваншем Сталина за Порт-Артур и Цусиму». Что же, в какой-то степени это так и было. Хотя главной целью выступления против не желавшей капитулировать Японии было скорейшее окончание Второй мировой войны, Сталин не скрывал, что хотел и «смыть черное пятно» поражения в 1905 году. В Обращении к советскому народу в день подписания японским правительством и командованием Акта о безоговорочной капитуляции — 2 сентября 1945 года он говорил:

«Свою агрессию против нашей страны Япония начала ещё в 1904 году во время Русско-японской войны. Как известно, в феврале 1904 года, когда переговоры между Японией и Россией ещё продолжались, Япония, воспользовавшись слабостью царского правительства, неожиданно и вероломно, без объявления войны, — напала на нашу страну и атаковала русскую эскадру в районе Порт-Артура, чтобы вывести из строя несколько русских военных кораблей и создать тем самым выгодное положение для своего флота. И она действительно вывела из строя три первоклассных военных корабля России. Характерно, что через 37 лет после этого Япония в точности повторила этот вероломный приём в отношении Соединённых Штатов Америки, когда она в 1941 году напала на военно-морскую базу Соединённых Штатов Америки в Перл-Харборе и вывела из строя ряд линейных кораблей этого государства. Как известно, в войне с Японией Россия потерпела тогда поражение. Япония же воспользовалась поражением царской России для того, чтобы отхватить от России Южный Сахалин, утвердиться на Курильских островах и, таким образом, закрыть на замок для нашей страны на Востоке все выходы в океан — следовательно, также все выходы к портам советской Камчатки и советской Чукотки. Было ясно, что Япония ставит себе задачу отторгнуть от России весь её Дальний Восток…

Поражение русских войск в 1904 году в период Русско-японской войны оставило в сознании народа тяжёлые воспоминания. Оно легло на нашу страну чёрным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот этот день наступил».

Время берет свое. Хотя в современной России школьникам рассказывают о Японско-русской войне, в том числе о Цусимском сражении, существуют музеи и памятники, популярные в народе произведения литературы и кинематографа, повествующие о трагических для нашей страны событиях этой войны, все же подробно сегодня о ней знают не столь многие. Так, по прошедшему опросу лишь 34% респондентов заявили о том, что более или менее определенно представляют основные события и итоги Японско-русской войны. При этом в культурной памяти российского общества эта война в основном ассоциируется с боем в бухте Чемульпо и подвигами российских моряков «Варяга» и «Корейца», обороной Порт-Артура и Цусимским сражением. Российские средства массовой информации уделили значительное внимание событиям войны с Японией в год столетия ее начала в 2004—2005 годах. В России и Республике Корея проходили траурные митинги, молебны, были открыты мемориалы в память о погибших русских и японских воинах. Устраивались выставки и конференции, демонстрировались документальные фильмы «Крейсер «Варяг» и другие, рассказывающие о морском сражении в Цусимском проливе.

История Японско-русской войны, и особенно Цусимского сражения, подробно изучается в военно-морских учебных заведениях, рассказы о подвигах российских моряков в этом сражении входят в программы патриотического воспитания нынешнего состава Вооруженных сил России. Флагманом современного Тихоокеанского флота РФ является ракетный крейсер, носящий гордое имя не спустившего российский флаг перед врагом крейсера «Варяг».

В последние годы активизировался обмен взаимными посещениями кораблями ТОФ и японских военно-морских сил портов двух соседних государств, часто проведение совместных учений. Это углубляет взаимопонимание, служит устранению сохраняющегося недоверия и подозрительности друг к другу. Созданию добрососедских отношений между флотами двух стран служат отработка взаимопомощи терпящим бедствие на море, участие в ликвидации последствий стихийных и техногенных катастроф. Все это направлено на то, чтобы исключить из отношений России и Японии любые поводы для возникновения столкновений, способных привести к повторению трагических событий 1904−1905 годов. Правительствам Японии и России надлежит еще многое сделать для того, чтобы устранить сохраняющиеся претензии, признать и уважать итоги прошедшей Второй мировой войны, оставить в прошлом темные страницы отношений наших соседних стран и народов.

Анатолий Кошкин (Anatoly Koshkin), Doctor of History, professor of Institute of Oriental Countries, academician