Триполи, , 12:12 — REGNUM Посол Германии в Ливии Оливер Орча заявил, что его страна намерена провести совместно с ООН международный саммит, посвященный стабилизации ситуации в Ливии. Данное событие должно пройти в Берлине в октябре или ноябре 2019 года, сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

В свою очередь, посланник ООН в Ливии Гассан Саламе заявил, что Германия может стать конструктивным посредником в стабилизации обстановки в Ливии, так как она рассматривается как нейтральная сторона в конфликте, в отличие от Франции или Италии, которые борются за влияние в регионе и контроль над нефтяными месторождениями.

Озвученные планы станут первым явным дипломатическим шагом по нормализации ситуации в Ливии с тех пор, как силы Халифы Хафтара предприняли наступление на столицу страны Триполи, где находится признанное ООН Правительство национального согласия.