Хартум, , 11:57 — REGNUM 12 сентября недавно сформированное правительство Судана и лидеры протестующих согласовали дорожную карту по достижению мира и прекращению столкновений после свержения бывшего лидера страны Омара аль-Башира. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Стороны подписали соглашение после трехдневных переговоров в городе Джуба, столице Южного Судана. Согласно плану, произойдет разделение власти между военными, которые на данный момент руководят страной, и продемократическими силами. Кроме того, правительство должно будет заключить мир с повстанческими группами на юге страны в течение шести месяцев.

Как заявляет правительство Судана, достижение мира с вооруженными группами является ключевым пунктом в его программе по восстановлению разрушенной экономики Судана, так как это позволит сократить военные расходы, которые составляют до 80% бюджета страны.