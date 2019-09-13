Буэнос-Айрес, 13 сентября 2019, 15:28 — REGNUM Аргентина подписала с Китаем соглашение, открывшее ей выход на рынок соевой муки «азиатского гиганта». Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
Глава МИДа южноамериканской страны Хорхе Фаурье назвал соглашение «чрезвычайно важным для нашей [аргентинской] внешней торговли». Министр отметил, что подписание документа имеет особое значение, поскольку соя является основным продуктом аргентинского экспорта, а КНР, которой она необходима, чтобы прокормить поголовье своего скота, — это один из крупнейших рынков сбыта.
В свою очередь, президент Аргентины Маурисио Макри отметил: «После 20 лет переговоров мы достигли соглашения. Китай занимает первое место в мире по потреблению растительного белка, который необходим ему, чтобы прокормить свой скот, и отныне мы будем продавать ему этот продукт с более высокой добавленной стоимостью»