Буэнос-Айрес, , 15:28 — REGNUM Аргентина подписала с Китаем соглашение, открывшее ей выход на рынок соевой муки «азиатского гиганта». Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Глава МИДа южноамериканской страны Хорхе Фаурье назвал соглашение «чрезвычайно важным для нашей [аргентинской] внешней торговли». Министр отметил, что подписание документа имеет особое значение, поскольку соя является основным продуктом аргентинского экспорта, а КНР, которой она необходима, чтобы прокормить поголовье своего скота, — это один из крупнейших рынков сбыта.

В свою очередь, президент Аргентины Маурисио Макри отметил: «После 20 лет переговоров мы достигли соглашения. Китай занимает первое место в мире по потреблению растительного белка, который необходим ему, чтобы прокормить свой скот, и отныне мы будем продавать ему этот продукт с более высокой добавленной стоимостью»