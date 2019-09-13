Нью-Дели, , 12:55 — REGNUM Министр развития Северо-восточного региона Индии Джитендра Сингх заявил, что следующим шагом индийского правительства должно стать возвращение Кашмира, находящегося под контролем Пакистана. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Джитендра Сингх, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Ликвидация особого статуса Джамму и Кашмира стала самым большим достижением первых 100 дней второго срока правления премьер-министра Нарендры Моди». По словам министра, теперь настал час воссоединения Индии и той части Кашмира, которая находится под контролем Пакистана. Джитендра Сингх добавил: «Возвращение данных территорий не только является приоритетом правящей Бхаратия джаната парти (БДП), но и соответствует интересам и чаяниям всего индийского народа».

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене особого статуса Джамму и Кашмира с целью интеграции данного региона в государственную систему страны. По словам индийского руководства, данный шаг обеспечит экономическое развитие региона, привлечет в Кашмир инвестиции и позволит окончательно победить терроризм на северо-западе страны.