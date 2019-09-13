Нью-Дели, , 11:26 — REGNUM Индия отрицает обвинения в дискриминации жителей северо-восточных штатов. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на выступление делегации Индии на 42-ой сессии Совета ООН по правам человека.

В своем выступлении глава индийской делегации Виджай Тхакур Сингх подчеркнул, что создание Национального реестра граждан Индии не является дискриминацией жителей северо-восточного штата Ассам. По словам индийского дипломата, процедура составления указанного документа является прозрачной и контролируется Верховным судом Индии. Виджай Тхакур Сингх добавил: «Лицам, исключенным их списка индийских граждан, предоставлено право на апелляцию. Мы удостоверимся, чтобы данная процедура прошла в соответствии с законом и демократическими традициями Индии».

Ранее, 31 августа, правительство Индии опубликовало окончательную версию Национального реестра граждан, из которой были исключены имена более 1,9 млн жителей штата Ассам. Указанная категория населения была фактически лишена гражданства. Сообщается, что в течение 120 дней исключенные из реестра индийцы смогут оспорить решение правительства в трибуналах для иностранцев. Напомним, что из первоначальной версии Национального реестра граждан Индии, опубликованной в сентябре 2018 года, были исключены имена 4 млн человек.