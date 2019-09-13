Нью-Дели, , 13:57 — REGNUM Оппозиционная партия Индийский национальный конгресс (ИНК) выступила в поддержку федерального правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Официальный представитель ИНК Рагини Найк подчеркнула, что правящая Бхаратия джаната парти (БДП) способна решительно противостоять нападкам Пакистана в ООН. По словам оппозиционного деятеля, Исламабад пытается манипулировать позицией мирового сообщества по кашмирской проблеме, однако Нью-Дели удается успешно отражать подобные демарши. «Мы поддерживаем правительство Нарендры Моди, которое неустанно защищает Индию от нападок Пакистана в ООН», — добавила Рагини Найк.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене особого статуса Джамму и Кашмира с целью интеграции данного региона в государственную систему страны. Пакистан решительно осудил действия своего южного соседа, обвинив Нью-Дели в грубом нарушении международного права и попытках урегулировать кашмирский вопрос в одностороннем порядке. Исламабад также активно пытается придать проблеме Кашмира международный характер. В частности, делегация Пакистана предприняла попытку вынести данный вопрос на обсуждение Совета ООН по правам человека.