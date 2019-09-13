Нью-Дели, , 11:32 — REGNUM Посол Индии в США Харш Вардхан Шрингла заявил, что определенная категория американских СМИ «однобоко» освещает проблему Кашмира. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Харш Вардхан Шрингла, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «В американском обществе имеются недружественные по отношению к Индии элементы, которые активно используют средства массовой информации для продвижения своей позиции по поводу кашмирского вопроса». Индийский дипломат также выразил сожаление по поводу того, что многие либеральные издания предпочли не раскрывать свой подход к проблеме Кашмира. Он добавил: «Особый статус Джамму и Кашмира был анахронизмом, сдерживавшим экономическое развитие региона и позволявшим пакистанским террористам проникать в Индию».

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене особого статуса Джамму и Кашмира с целью интеграции данного региона в государственную систему страны. Пакистан решительно осудил действия своего южного соседа, обвинив Нью-Дели в грубом нарушении международного права и попытках урегулировать кашмирский вопрос в одностороннем порядке.