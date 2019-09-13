Нью-Дели, , 15:24 — REGNUM Влиятельный лидер оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Абхишек Ману Сингхви обвинил правящую Бхаратия джаната парти (БДП) под руководством премьер-министра Нарендры Моди в нежелании признать свою ответственность за собственные экономические неудачи. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

В своем аккаунте в Twitter Абхишек Ману Сингхви подчеркнул, что Нарендра Моди перекладывает вину за «экономическое фиаско и небывалый спад темпов прироста ВВП» на другие политические силы и объективные внешние факторы. По словам оппозиционера, премьер-министр возложил ответственность за рекордно высокие показатели безработицы на Индийский национальный конгресс. Абхишек Ману Сингхви также добавил: «Когда у правительства БДП не получится выполнить свое обещание увеличить ВВП Индии за пять лет до 5 трлн долларов, Нарендра Моди свалит все на Uber».

Напомним, что министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что приложения для вызова такси, такие как Uber, обусловили кризис автомобильной промышленности в южноазиатском государстве. Ранее минфин Индии сообщил, что в июле-августа 2019 года объемы продаж в указанном секторе экономики сократились более чем на 30%.