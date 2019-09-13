Мадрид, , 15:20 — REGNUM Альберто Нуньес Фейхоо, председатель правительства Галисии и лидер Народной партии Галисии, выступает против политики главы правительства Испании Педро Санчеса. Об этом сообщает испанское новостное издание El Mundo.

Фейхоо критикует Санчеса за задержку финансирования автономий и призывает главу правительства рассмотреть предложения Пабло Иглесиаса, лидера партии «Подемос», о создании коалиционного правительства. Президент Галисии уверен, что Санчес не идет на компромисс, так как он «одержим своей собственной карьерой», и считает, что Испанская Социалистическая Рабочая Партия (ИСРП), лидером которой является Санчес, делает все, чтобы формирование законодательного органа Испании закончилось провалом.

Педро Санчес категорически отказывается от коалиции с партией «Подемос» из-за расхождений в политических взглядах, в связи с чем напряжение в политической среде возрастает. Если до 23 сентября правительство Испании не будет сформировано, 10 ноября в стране состоятся новые парламентские выборы.