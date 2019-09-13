Симферополь, 13 сентября 2019, 10:27 — REGNUM Уровень явки избирателей — лишь один из факторов оценки легитимности выборов, сегодня высокая явка вызывает у граждан ещё больше подозрения, чем низкая. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 13 сентября политолог Владимир Джаралла.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму зафиксировали самую низкую явку избирателей за всю постсоветскую историю выборов на полуострове — чуть более 33%. По итогам голосования в Госсовет республики прошли три партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.
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