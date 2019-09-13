Симферополь, , 10:27 — REGNUM Уровень явки избирателей — лишь один из факторов оценки легитимности выборов, сегодня высокая явка вызывает у граждан ещё больше подозрения, чем низкая. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 13 сентября политолог Владимир Джаралла.

«Легитимность выборов — сложное понятие и уровень явки лишь один из факторов её оценки. Ведь тогда, к примеру, в Ставропольском крае высокий результат должен был бы это подтверждать, когда в реальности он, судя по высказываниям в сети, ещё больше не вызывает доверия и, скорее, вредит «рекордсменам» дня голосования непредсказуемыми последствиями, потому что ведет именно к сомнению в легитимности», — уверен политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму зафиксировали самую низкую явку избирателей за всю постсоветскую историю выборов на полуострове — чуть более 33%. По итогам голосования в Госсовет республики прошли три партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.

Читаете также: В Крыму признали выборы состоявшимися и подвели их окончательные итоги