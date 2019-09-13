Мадрид, , 15:04 — REGNUM Пабло Иглесиас, руководитель испанской партии «Подемос», согласен пойти на уступки во избежание новых парламентских выборов. Об этом сообщает испанское новостное издание El Mundo.

После неудачных переговоров с главой правительства, Педро Санчесом, категорически отказывающимся от предлагаемой партией «Подемос» коалиции, Иглесиас, не согласный с позицией Испанской Социалистической Рабочей Партии (ИСРП), лидером которой является Санчес, вынужден идти на уступки. Иглесиас соглашается на условия, которые ранее считал неприемлемыми. В частности, Иглесиас готов согласиться на коалиционное правительство «Подемос» и ИСРП, в котором роль партии Иглесиаса будет ниже, чем та, которой «Подемос» пытались добиться последние несколько недель.

Позиция Иглесиаса смягчилась после того, как социалисты выразили свою уверенность в том, что новые парламентские выборы состоятся. По данным экспертов, шансы ИСРП победить на выборах гораздо больше, чем у остальных партий Испании.