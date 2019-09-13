Мадрид, , 11:41 — REGNUM Лидер испанской партии «Левые Республиканцы Каталонии» (ERC) негативно отозвался о политике Педро Санчеса, действующего главы правительства, обвинив его в безответственности. Об этом сообщает испанское новостное издание El Mundo.

Ориол Жункерас, лидер партии ERC, раскритиковал «высокомерие» Педро Санчеса, после того как глава правительства призвал поддержать его инаугурацию. Жункерас считает, что Санчес ведет себя «безответственно» в попытке собрать как можно больше голосов, а также полагает, что поддержка главы правительства «может дорого обойтись испанскому народу и самому Санчесу».

Ранее в этом году Ориол Жункерас был осужден как один из лидеров Каталонии, незаконно провозгласивших ее независимость.