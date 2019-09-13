Нью-Дели, , 11:50 — REGNUM Лидер оппозиционной индийской партии «Индийский национальный конгресс» Приянка Ганди на своей страничке в социальной сети «Твиттер» написала о том, что правительство индийского штата Уттар-Прадеш во главе с главным министром штата Йоги Адитьянатхом проводит репрессии против журналистов.

Приянка Ганди также прикрепила к своему посту в «Твиттере» ссылку на репортаж, в котором журналистов арестовывают после того, как они подготовили материалы, показывающие правительство штата не в самом лучшем свете.

Лидер оппозиции написала, что журналисты существуют не для того, чтобы «восхвалять правительство, закрывая глаза на существующие проблемы». И хотя их работа заключается в том, чтобы освещать насущные общественные проблемы и искать ответы, на данный момент правительство лишь проводит репрессии по отношению к журналистам, заявила Приянка Ганди.