Миасс, Челябинская область, , 10:10 — REGNUM В Челябинской области бизнесмен и депутат горсобрания Миасса отдан под суд за особо крупное мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба облпрокураатуры.

Следователи считают, что в 2017 году он в составе группы лиц при помощи обмана сотрудников мэрии Миасса и областного минобразования похитил 24 млн 100 тыс. рублей. Муниципалитету на основании мунконтракта было продано здание под детский сад, которое не подходит для размещения там такого учреждения.

По части 4 статьи 159 УК России ему грозит до десяти лет колонии. Впрочем, он заключил досудебное соглашение, так что может надеяться на более мягкий приговор. Имущество в размере 14 млн 154 тыс. рублей арестовано. Дело рассмотрит горсуд Миасса.