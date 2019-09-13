Чебоксары, , 10:08 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев на вопросы о состоянии своего здоровья дал «короткий ответ», заверив, что «к новому году» вернётся «к прежнему образу жизни». Эту информацию опубликовал «Про город» 12 сентября по итогам встречи Игнатьева с представителями четырёх изданий, которая прошла 11 сентября.

Спустя сутки обнародован ответ Михаила Игнатьева о состоянии здоровья и о том, как он себя чувствует.

«Короткий вам ответ: кто желает узнать о моем здоровье, приходите играть в хоккей, кататься на лыжах, на прогулки и пробежки. Сейчас я живу, ограничивая себя в некоторых делах, но к новому году вернусь к прежнему образу жизни», — заявил «пресс-пулу» глава Чувашии.

Надо полагать, что теперь администрация Михаила Игнатьева вывесит афишу с графиком спортивных мероприятий с участием главы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, трёхнедельный отпуск, который глава региона взял в августе 2019 года, последовал менее чем через месяц после предыдущего: после внезапной или плановой операции, о которой в прессе впервые заговорили 19 июля. Где он провёл отпуск, не разглашается. Официальную версию заменили слухи: по одной из версий, он находился на реабилитации за пределами России, по другой — провёл отпуск в одном из регионов России.

После его выхода пользователи соцсетей стали сопоставлять фотографии из серии «до и после» отпуска, отмечая худобу Михаила Игнатьева.

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