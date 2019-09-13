Шри-Джаяварденепура-Котте, , 14:45 — REGNUM Президент Шри-Ланки Матхрипала Сирисена в ходе заседания парламентского секторального комитета по вопросам национальной безопасности заявил, что назрела необходимость пересмотра действующих антитеррористических нормативно-правовых актов страны. Он объяснил свою позицию тем, что борьба с террористической угрозой требует незамедлительного принятия решения, что не представляется возможным при существующем законодательстве.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки Коломбо Пейдж, Матхрипала Сирисена отметил, что показательным примером неэффективности существующей правовой системы в данной области стала неспособность силовых структур предотвратить теракты, произошедшие в столице страны Коломбо в католическое пасхальное воскресенье 21 апреля.

Напомним, что парламентский секторальный комитет по вопросам национальной безопасности был учрежден после данных террористических атак для рассмотрения законодательных инициатив членов парламента Шри-Ланки, которые направлены на обеспечение большей защищенности общества от террористической угрозы.