Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM В Новгородской области может быть создан «технопарк», куда будут вывозить из Петербурга бытовой мусор и отходы промышленных предприятий низкого уровня опасности. Об этом пишет петербургское издание «Фонтанка» со ссылкой на свои источники.

Мусорный полигон Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным издания, обсуждается несколько вариантов локации технопарка, среди них — Чудово. При этом, якобы, речь идет не о складировании мусора, а сортировке и переработке для дальнейшего использования в качестве вторсырья. То есть, в рамках технопарка будет построено перерабатывающее предприятие. В качестве возможного инвестора проекта называют финскую корпорацию Fortum, которая не комментирует свою возможную причастность.

«Фонтанка» отмечает, что в ответе на запрос редакции администрация губернатора Новгородской области сообщила, что тема создания полигона и технопарка не обсуждается. В то же время вице-губернатор Петербурга Олег Марков, курирующий связи Смольного с другими регионами, признал, что в адрес Петербурга «поступают инвестиционные предложения о взаимодействии с соседними регионами в части создания совместного экотехнопарка для переработки и сортировки отходов».

«Мы прорабатываем этот вопрос с соседними регионами», — сказал чиновник Смольного.

При этом планы по размещению петербургского мусора в ином регионе, помимо Ленобласти, могут войти в противоречие с предполагаемой схемой работы единого «мусорного» оператора. Она предусматривает вывоз отходов Петербурга только в Ленобласть.

Напомним, Петербург, Москва и Севастополь получили отсрочку на три года для более тщательной подготовки к введению новой схемы обращения с отходами. В то же время Ленобласть начала постепенный переход на новые условия обращения с мусором.

«Эксперты сходятся во мнении, что экономически целесообразно для оператора возить мусор не далее, чем на 50 км», — пишет издание. Профильные чиновники Смольного также говорят о том, что «свой мусор надо перерабатывать здесь», имея в виду мощности Петербурга и Ленобласти.

«Если же к Новгородскому проекту предполагается подключить стороннюю организацию, получается, что часть мусора будет проходить мимо кассы регионального оператора», — отмечает «Фонтанка».