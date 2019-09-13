Додома, , 11:54 — REGNUM Министр информации, культуры, искусства и спорта Танзании Харрисон Мвакимбе заявил, что Танзания планирует сделать суахили официальным языком Восточной Африки.

По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», Мвакимбе выступил с данным заявлением 12 сентября, на национальном праздновании дня языка суахили, проводившемся в Учебном Центре по Развитию Сотрудничества в городе Аруше. По его словам, Совет Министров Восточноафриканского сообщества (ВАС) завершил разработку стратегии по установлению суахили в качестве официального языка в государствах-членах организации.

«Совет Министров уже одобрил предложение о принятии суахили в качестве официального языка организации, теперь остается дождаться решения глав государств», — отметил Мвакимбе.

Также он добавил, что суахили приобрел новую перспективу развития в мире, которая может способствовать достижению целей индустриализации Танзании.

Исполнительный секретарь Национального Cовета Cуахили (BAKITA) Селемани Севанги подчеркнул, что празднование дня суахили впервые было проведено при участии представителей частного сектора.

Севанги рассказал, что празднества подобного рода не проводятся с 2007 года из-за существовавших различных проблем, однако, как утверждается, отныне день суахили будет отмечаться каждый год.