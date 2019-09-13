Кейптаун, , 12:29 — REGNUM Нигерия провела репатриацию своих граждан, проживающих в ЮАР. Как сообщается, из Йоханнесбурга было вывезено по меньшей мере 640 человек.

Согласно заявлению, опубликованному Министерством иностранных дел Нигерии, на первом этапе из ЮАР было репатриировано 313 человек, а остальная часть нигерийских граждан была вывезена 12 и 13 сентября.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Правительство Нигерии уже предупредило своих граждан в ЮАР, чтобы те воздерживались от поездок в беспокойные районы, до тех пор, пока ситуация в регионе не стабилизируется.

Министерство иностранных дел Нигерии заявило, что владелец авиакомпании «Air Peace» бесплатно осуществил транспортировку из ЮАР в Нигерию всех желающих.

Бывший Министр иностранных дел Нигерии Джеффри Оньяма сообщил журналистам, что ни один нигерийец не погиб в результате продолжающихся нападений. Президент Мухаммаду Бухари подчеркнул, что он направил своего представителя в ЮАР, чтобы выразить свое недовольство ситуацией в южноафриканском государстве.

Данный шаг был предпринят на фоне начала ухудшения отношений между двумя странами. После нескольких дней обострения отношений нигерийская сторона отправила своего представителя в ЮАР, заявив, что намеревается найти разрешение конфликта с южноафриканскими властями. Как ожидается, Главы двух стран проведут встречу в начале октября сего года в ЮАР.

Также отмечается, что напряженность в отношениях между данными двумя экономически сильными африканскими государствами может привести к серьезным последствиям. На прошлой неделе Нигерия отказалась участвовать во Всемирном экономическом форуме, проходившем в южноафриканском городе Капе.

В минувшие выходные в городе Йоханнесбурге был убит еще один человек. Число иностранных граждан, погибших в результате насилия на почве ксенофобии в ЮАР, достигло 12 человек.