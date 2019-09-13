Анкара, , 14:29 — REGNUM Заместитель председателя Народно-республиканской партии Турции и ее пресс-секретарь Фаиз Озтрак заявил: «Сперва создание совместного Центра операций Турции и США и достижение соглашения по зоне безопасности представляли колоссальным успехом. Наши военные круги заявляли общественности о том, что сначала вместе с США будет осуществлена миссия воздушного наблюдения, а потом и наземного. Однако все обратили внимание на разницу между заявлениями наших военных и политиков».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фаиз Озтрак отметил: «Политики снова говорят о полной отмене, а военные — о том, что все процессы продвигаются в соответствии с согласованным с США графиком. Заявления политических кругов содержат сведения о каких-то новых сроках и наполнены угрозами. Невозможно понять, чьи заявления в большей степени правдивы».

Политик добавил: «Мы хотим спросить, если опыт нашего предыдущего взаимодействия с США по Манбиджу оказался негативным и не соответствующим нашим ожиданиям, зачем же вы тогда заключении соглашение по восточному берегу Евфрата? Если же вы подписывали это соглашение и, создав совместный Центр операций, сделали его действующим, то разве в нем не был указан соответствующий график?».