Анкара, , 13:45 — REGNUM В ходе совместной операции Национальной разведывательной организации и Управления безопасности Турции в провинции Мардин были задержаны 2 боевика Рабочей партии Курдистана, посланные с целью организации бомбовых терактов и лесных пожаров.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, контрразведка смогла расшифровать переписку террористов и раскрыть их планы. Боевики прошли специальную диверсионную подготовку в лагерях Рабочей партии Курдистана. В их отношении продолжаются следственные действия. В настоящий момент они находятся под арестом, куда были направлены после задержания согласно судебному приказу.

Напомним, что Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки. Несмотря на попытки турецких властей найти пути урегулирования создавшейся ситуации, Рабочая партия Курдистана с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибло около 500 мирных жителей и 800 сотрудников правоохранительных органов. В ходе операций сил безопасности Турции уничтожено или арестовано более 10 тысяч боевиков.