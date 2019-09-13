Брянск, , 09:58 — REGNUM Избирательная комиссия Брянской области утвердила итоговый протокол по выборам депутатов облдумы седьмого созыва по единому избирательному округу. Места в региональном парламенте займут представители четырёх политических партий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Партия «Единая Россия» получает 21 мандат, за неё проголосовали 367 863 человек или 63,71% избирателей. По четыре мандата у ЛДПР (12,89%) и КПРФ (12,27%). «Справедливая Россия» по партийным спискам привела в думу только одного депутата. За политическую партию «Гражданская Платформа» отдали голоса 4,04% брянских избирателей, этого не достаточно, чтобы попасть в парламент. Таким образом, по единому областному округу избрано 30 депутатов.

Региональный избирком официально признал выборы депутатов Брянской областной Думы седьмого созыва по единому областному избирательному округу состоявшимися, а результаты выборов — действительными.

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