Анкара, , 10:01 — REGNUM Вооруженные силы Соединенных Штатов и Турции продолжают совместное патрулирование территорий на севере Сирии, об этом 13 сентября сообщает Kurdistan24.

Несколько американских и турецких вертолетов вылетели в зону безопасности для выполнения уже четвертого совместного облета.

Совместные полеты являются частью соглашения о безопасности, заключенного между Анкарой и Вашингтоном, целью которого является обеспечение безопасности на сирийско-турецкой границе.

Напомним, ранее Турция обвинила США в саботировании указанного соглашения, по версии Анкары, Вашингтон не предпринимает серьезных усилий для обеспечения безопасности в указанных районах.

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