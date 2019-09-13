Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео от имени правительства выразил глубочайшие соболезнования семье и народу Индонезии в связи с кончиной бывшего президента страны Бухаруддина Юсуф Хабиби, сообщает Sindonews.

Майк Помпео

По его словам, будучи президентом, покойный Хабиби провел Индонезию через важный период чрезвычайных демократических преобразований и внес устойчивый вклад в экономическое развитие государства.

«В этот период скорби, пожалуйста, примите наши глубокие соболезнования и уверенность в том, что Соединенные Штаты будут продолжать помнить о дружбе с президентом Хабиби и его преданности своей стране», — заявил Майк Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Российской Федерации в ИндонезииЛюдмила Воробьева назвала кончину Бухаруддина Юсуф Хабиби большой потерей.

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