Барнаул, , 09:53 — REGNUM История с отменой ряда законов, принятых ещё во времена СССР и РСФСР и последующее заявление Правительства РФ о невозможности отмены 8-часового рабочего дня, не смотря на грядущее аннулирование декрета Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года, алтайский общественник, создатель Школы реальной политики Константин Емешин назвал «блестящей пиар-находкой для раскрутки Медведева».

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о практической ценности признания недействительными более 20 тысяч правовых актов СССР и РСФСР, он пояснил:

«Да просто для публичных мероприятий правителей их помощники всегда придумывают «изюминку» с тем, чтобы материал вызвал общественный резонанс. Порой эта «изюминка» по сути не несет какого-то содержания. Так и здесь: есть уже новое законодательство России, а вот формально бюрократия забыла в своё время написать, что какой-то документ с датой и под номером отменён.

Думаю бюрократии пришлось попотеть, чтобы откопать такой уникальный документ 1917 года, про который просто никто ни когда не написал, что он отменён. Так что это блестящая пиар-находка для раскрутки Медведева.

Вспоминаю как в советские времена Евгений Иванович Чазов, став министром здравоохранения, тоже расчищал бюрократические «авгиевы» конюшни. Да и у нас в Алтайском крае и при Райфикеште, и при Коршунове, и при Сурикове, и при Евдокимове, и при Карлине (бывшие главы Алтайского края, прим. ИА REGNUM) тоже расчищали «бюрократические «авгиевы конюшни».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 20 февраля 2020 года в России, согласно поручению премьер-министра российского правительства Дмитрия Медведева, необходимо аннулировать действие целого ряда советских нормативно-правовых актов. Среди более 20 тысяч правовых актов СССР и РСФСР оказался и декрет Совнаркома 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

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В то же время, Правительство РФ заявило, что отмену 8-часового рабочего дня не планируется.

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