Анкара, , 13:29 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Турецкой Республики и директор по делам ЕС Фарук Каймакчи заявил: «На пути к членству в ЕС Турция столкнулась с 4 препятствиями, породившими беспокойство в ее отношении. Это ее величина, структура сельского хозяйства, региональные экономические отличия и преимущественно мусульманское население».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фарук Каймакчи отметил: «Тот факт, что большинство населения светского турецкого государства исповедует ислам, внесёт свой вклад в обеспечение доступа ЕС в исламский мир и на Ближний Восток, а также поможет 20 млн проживающих в ЕС мусульман интегрироваться в своих странах».

Дипломат добавил: «Вступление Турции в ЕС станет самым осмысленным, дальновидным и выгодным приобретением союза. Этим шагом будет обеспечено как минимум геостратегическое лидерство».