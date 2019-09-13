Анкара, , 15:06 — REGNUM Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Махир Унал заявил: «В развитых демократиях уклонение от осуждения терроризма считается преступлением. Протягивая руку тем, кто поддерживает терроризм и террористов, ты делаешь это сам. Это невозможно».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Махир Унал отметил: «В государствах с развитой демократией не осуждать терроризм преступно, это считается преступлением против прав прав человека, но посмотрите — детей нашего народа вербуют и угоняют в горы. Наше государство, к его чести, как только с этим не боролось».

Политик добавил: «Сегодня в провинциях Хаккари, Тунджели, Ширнак и Ван общественный порядок восстановлен в полном смысле слова. В нашем юго-восточном регионе больше нет страха и запутанности. Поэтому матери в Диярбакыре перед дверьми Демократической партии народов требуют возвращения своих похищенных террористами детей».