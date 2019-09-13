Киев, , 09:52 — REGNUM Три грузовых автомобиля с иностранной гуманитарной помощью для жителей Донбасса пересекли границу Украины и Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает 13 сентября пресс-служба украинской государственной пограничной службы.

Гуманитарный груз направило в Донбасс управление верховного комиссариата ООН по делам беженцев. Через контрольно-пропускной пункт «Новотроицкое» в ДНР ввезли 15,5 тонн груза — промышленные товары, предназначенные жителям республик.

Как сообщало ИА REGNUM, республики Донбасса регулярно получают гуманитарную помощь от международных организаций и России. В августе министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что российские гуманитарные конвои, которые шли в республики на протяжении пяти лет, стали символом безусловной поддержки.

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