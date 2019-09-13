Анкара, , 12:43 — REGNUM Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı опубликовало статью под названием «Ждать ли нового коалиционного кризиса в Израиле?». В ней говорится, что в соответствии с опросами общественного мнения, проведенными по поводу предстоящих в Израиле 17 сентября 2019 гола досрочных выборов ни одна партия не получила достаточное для возможности создания правительства количество голосов избирателей.

В статье указано, что для действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в отношении которого ведутся 3 отдельных расследования по составам коррупции, взяточничества и злоупотребления полномочиями, грядущие выборы имеют особое значение. Согласно проведенным опросам, возглавляемая им партия «Ликуд» уступила первенство «Бело-голубому альянсу» под руководством бывшего главы Генерального штаба страны Бени Ганца.

Наиболее вероятным сценарием создания правительства называют создания «Ликудом» и «Бело-голубым альянсом» коалиции, однако, несмотря на видимую готовность Бени Ганца, для этого может потребоваться уход Нетаньяху с места лидера партии. Отмечается, что вероятность создания коалиционного правительства под руководством поддерживаемого левыми партиями Бени Ганца мала. Таким образом, возможность правительственного кризиса не стоит сбрасывать со счетов.