Исламабад, , 12:10 — REGNUM 12 сентября официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал заявил, что его ведомство не ведет «закулисных» переговоров с Индией по вопросу Кашмира.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе еженедельной пресс-конференции Мухаммад Фейсал отметил, что Индии и Пакистану постоянно поступают предложения о посредничестве от третьих стран, однако Нью-Дели их отвергает. С другой стороны, Пакистан по-прежнему готов вести диалог, так как считает переговоры единственным возможным решением проблемы. Ранее президент США Дональд Трамп еще раз предложил свою кандидатуру в качестве посредника по вопросу Кашмира.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.