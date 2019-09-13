Исламабад, , 12:52 — REGNUM 12 сентября премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что Исламабад не несет ответственности за неудачу политики США в Афганистане.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, глава правительства Пакистана заявил, что «несправедливо» возлагать вину за провал мирного процесса в Афганистане на Пакистан. По словам Имрана Хана, Пакистан внес огромный вклад в борьбу с терроризмом, хотя планировал остаться в стороне. Война с терроризмом на стороне США, по словам Имрана Хана, стоила Исламабаду тысячи жизней и 100 миллиардов убытков для экономики. Сам премьер-министр отметил, что лично он «всегда выступал против этой войны».

Напомним, что президент США Дональд Трамп отменил переговоры, которые должны были состоятся в его резиденции в Кэмп-Дэвиде. Эти переговоры, на которые также был приглашен президент Афганистана Ашраф Гани, должны были стать «поворотным моментом» в процессе мирного урегулирования в Афганистане. Пакистан выступал в качестве одного из организаторов афганского мирного процесса.