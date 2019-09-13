Тбилиси, , 09:45 — REGNUM Должности заместителей председателя правительства Грузии займут министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили и министр юстиции Тея Цулукиани. Об этом 13 сентября заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства, сообщает «Первый канал грузинского телевидения».

«Они старые, опытные, сильные члены моей команды, и я уверен, что это сделает команду еще сильнее», — заявил Гахария. Он добавил, что заседание правительства теперь будет проходить каждый четверг в 10:00 (09:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября бывший председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе заявил об отставке. Новым премьер-министром был утвержден бывший глава МВД Грузии Георгий Гахария.

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