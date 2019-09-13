Исламабад, , 14:04 — REGNUM 12 сентября официальный представитель оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Марьям Аурангзеб заявила, что правительство страны обирает бедных граждан, освободив от налогов самых богатых и влиятельных.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Марьям Аурангзеб жестко раскритиковала программу налоговых льгот для крупных компаний, организованную правительством. По словам официального представителя «Лиги», правительство душит налогами самых бедных граждан, которые «и так страдают от инфляции», в то же время защищая самых обеспеченных.

Правительство Пакистана действительно провело кампанию налоговых льгот и вычетов, чтобы подтолкнуть пакистанцев зарегистрировать свое имущество и предприятия, выведя их «из тени». Ранее Национальная комиссия по доходам отчиталась об увеличении числа налогоплательщиков более чем на 60% за 2019 год.