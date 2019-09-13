Исламабад, , 13:31 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши отметил, что в нынешней ситуации между Индией и Пакистаном война может разгореться «случайно».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, общаясь с журналистами в Женеве после заседания Совета по правам человека ООН, Шах Мехмуд Куреши заявил, что Индия и Пакистан хорошо понимают возможные последствия военного конфликта. При этом, как отметил министр, в условиях растущей напряженности после лишения индийского штата Джамму и Кашмир особого статуса «возможно все что угодно». Поэтому нельзя исключать вероятность «случайной войны».

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.