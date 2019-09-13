Нью-Дели, , 13:25 — REGNUM Начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават заявил, что контролируемый Пакистаном Азад Кашмир — это «следующая цель».

По сообщению индийского информационного агентства Джагран, начальник штаба сухопутных войск Индии прореагировал на заявление одного из государственных министров правительства Нарендры Моди Джитендры Сингха. Ранее Сингх заявил, что отмена особого статуса штата Джамму и Кашмир — самое большое свершение за первые 100 дней нового правительства. Он также отметил, что новая цель правительства — это «водрузить трехцветный индийский флаг» над «оккупированным Пакистаном Азад Кашмиром». Генерал Бипин Рават согласился со словами министра, заявив, что армия готова выполнить распоряжения гражданских властей.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.