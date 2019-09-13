Исламабад, , 14:20 — REGNUM Верховный судья Пакистана Асиф Саид Хоса заявил, что борьба с коррупцией по политическим мотивам, которая ведется в Пакистане, «ставит под угрозу демократию».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, председатель Верховного суда Пакистана призвал суды «не увлекаться» самостоятельным инициированием уголовных дел, так как обилие таких разбирательств может нанести урон правосудию. Как отметил Асиф Саид Хоса, суды ведут посильную борьбу с коррупцией в стране, но они не должны превращаться в орудие политической борьбы.

Ранее глава оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» бывший премьер-министр Наваз Шариф был осужден на семь лет по обвинению в коррупции.