Тегеран, , 12:39 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подталкивал США начать вторжение в Афганистан в 2001 году и сейчас продолжает разжигать войну на территории страны. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

Биньямин Нетаньяху Kremlin.ru

По словам министра, благодаря усилиям Нетаньяху США до сих пор не могут выбраться из «трясины», имя которой Афганистан. Зариф отметил, что есть стороны, которые наживаются на афганском конфликте и которые могут спровоцировать новые убийства и масштабное кровопролитие.

Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что Иран готов принять участие в любых консультациях по решению афганской проблемы. Он также призвал все стороны конфликта проявлять «сдержанность и уважительное отношение друг к другу».