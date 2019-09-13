Тегеран, , 13:00 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что жажда войны и эскалации экономического терроризма должны уйти из Белого дома вместе с их главным разжигателем. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам политика, США должны забыть о намерении воевать с Ираном после ухода Джона Болтона с поста советника президента США по национальной безопасности. «Мир должен вздохнуть с облегчением после ухода главного вдохновителя Команды Б из Белого дома», — отметил министр.

Раннее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона «из-за разногласий».

«Команда Б» — термин, придуманный министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом для обозначения агрессивно настроенных по отношению к Ирану Джона Болтона, Беньямина Нетаньяху и принцев Саудовской Аравии и ОАЭ.