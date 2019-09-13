Хельсинки, , 09:36 — REGNUM Новые налоги, стимулирующие переход к низкоуглеродной энергетике, могут ввести в Евросоюзе несмотря на опасность социальных протестов, подобных движению «жёлтых жилетов». Об этом сообщил замглавы Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис на неформальной встрече министров экономики и финансов ЕС в Хельсинки.

По словам Домбровскиса, введение новых налогов пока изучается, по этому вопросу готовится дискуссия. Средства нужны для поддержки перехода к низкоуглеродной экономике, призванного противостоять изменению климата. Так, один из вариантов — расширение системы торговли квотами на выбросы угарного и углекислого газов, другой — введение прямых налогов на углеродную энергетику.

На неформальной встрече официальных решений принято не будет, речь пойдет о наиболее перспективном для достижения консенсуса направлении, добавил Домбровскис.

Отвечая на вопрос о возможных протестах, подобных тем, что происходили во Франции, он признал социальную озабоченность и рассказал о предложении создать Фонд справедливого перехода к низкоуглеродной энергетике, который поможет предприятиям изменить работу.

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