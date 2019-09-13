Ереван, , 09:33 — REGNUM В результате возможных разоблачений комиссии по расследованию, событий «апрельской войны в 2016 году», в министерстве обороны Армении ожидаются отставки, 13 сентября сообщает газет «Жоговурд».

Сегодня в Национальном собрании состоится очередное заседание Следственного комитета страны на котором будет изложено расследование по событиям «апрельской войны». По сообщению издания, расследование комиссии по расследованию и ее возможные последствия вызвали серьезные опасения среди представителей Минобороны.

Отмечается, что в министерстве уже ходят слухи о возможных отставках.

Напомним, в апреле 2016 году Азербайджан развязал широкомасштабную агрессию против Нагорного Карабаха, которая получила название «апрельская война» или «четырехдневная война». После окончания боевых действий, в ходе которых было убито около 100 армянских солдат и ополченцев, встал вопрос о недоукомплектованности армянской армии и отсутствии необходимых разведданных.

После смены власти в Армении в 2018 году новый премьер-министр Армении неоднократно заявлял о том, что некоторые представители прежних армянских властей наживались за счёт солдат. Но громких уголовных против высокопоставленных военных по этому поводу пока не было.