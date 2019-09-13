Иркутск, , 09:27 — REGNUM Первое заседание городской думы Иркутска седьмого созыва состоится не 19 сентября, как отмечалось сразу после выборов, а 23 сентября 2019 года. Как следует из официального сообщения, опубликованного на сайте парламентариев, новому депутатскому корпусу предстоит рассмотреть шесть вопросов.

Помимо подведения итогов голосования, планируется рассмотреть вопросы о муниципальных должностях в думе Иркутска, об избрании председателя думы Иркутска и его заместителей, а также сформировать постоянные комиссии думы с утверждением их численного и персонального составов.

«Для выборов председателя будет сформирована счетная комиссия для проведения тайного голосования, утверждена форма бюллетеня», — отмечается на сайте думы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года жители Иркутска выбирали депутатов в городской парламент. Конкуренция была высокой (за 35 мандатов боролись 233 кандидата). Дело в том, что, по уставу Иркутска, мэр избирается из числа депутатов. Ранее официальный сайт парламентариев уведомлял, что первое заседание думы седьмого созыва состоится 19 сентября 2019 года. Любопытно ещё и то, какое решение примет мэр Иркутска Дмитрий Бердников, победивший 8 сентября 2019 года на выборах в Иркутскую городскую думу. 9 сентября глава областного избиркома Илья Дементьев сказал, что у Бердникова есть всего пять дней на то, чтобы решить, слагает ли он с себя полномочия главы или отказывается от возможности получить мандат в новом составе думы.

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