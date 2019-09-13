Киев, , 09:30 — REGNUM Украина может присоединиться к энергетическому рынку Европейского союза в 2025 году, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщил 12 сентября официальный сайт правительства Украины.

«Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году», — рассказал он.

Гончарук рассказал, что Украина хочет перенять опыт Эстонии применения современных технологий в сфере электронного управления государством.

Напомним, с 1 июля 2019 года на Украине запустили рынок электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отметил высокий уровень монополизации украинской энергетики. По его мнению, ввод энергорынка в этих условиях приведёт только к росту цен на электроэнергию.

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